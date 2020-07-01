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Spor

Final İstanbul'da! UEFA gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi takvimini duyurdu

UEFA, Şampiyonlar Ligi için 2020/21 takvimini açıkladı. İstanbul'un fethinin yıldönümünde 2021 Şampiyonlar Ligi finali oynanacak.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:33 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:33
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UEFA, 2020/21 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı. Grup aşaması maçları 20 Ekim'de başlayacak. Final 29 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi tarihleri

20-21 Ekim 2020: Grup Aşaması 1. Maçlar

27/28 Ekim 2020: Grup Aşaması 2. Maçlar

3-4 Kasım 2020: Grup Aşaması 3. Maçlar

24-25 Kasım 2020: Grup Aşaması 4. Maçlar

1-2 Aralık 2020: Grup Aşaması 5. Maçlar

8-9 Aralık 2020: Grup Aşaması 6. Maçlar

16-17 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar

23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar

9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar

16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar

6-7 Nisan 2021: Çeyrek Final 1. Maçlar

13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar

27-28 Nisan 2021: Yarı Final 1. Maçlar

4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar

29 Mayıs 2021: Final, İstanbul

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