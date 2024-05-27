Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maç öncesi Arda Güler hakkında konuştu.

Ancelotti, Arda'nın final maçında oynayıp oynamayacağıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

Tecrübeli antrenör, Arda'nın finalde oynayabileceğini belirterek, "Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final maçında bize çok faydalı olabilir. Gol serisi var. Yüzde 100 başarılı. Arda Güler, final maçı için önemli bir seçenek olabilir." ifadelerini kullandı.

ARDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid'de 12 maça çıkan milli futbolcu Arda Güler, bu karşılaşmalarda 6 gol attı.