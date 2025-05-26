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  • Final maçı sonrası Benfica karıştı! Kerem Aktürkoğlu eleştirilerin hedefi oldu
Spor

Final maçı sonrası Benfica karıştı! Kerem Aktürkoğlu eleştirilerin hedefi oldu

Portekiz Kupası finalinde Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Sporting Lizbon ile karşılaştı. Benfica uzatmalarda maçı 3-1 kaybederek kupayı rakibine kaptırdı. Maçın ardından Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage hedef alınırken takımın tek golünde asisti yapan Kerem Aktürkoğlu ise eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
Final maçı sonrası Benfica karıştı! Kerem Aktürkoğlu eleştirilerin hedefi oldu
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Portekiz Premier Ligi'nde şampiyonluğu Sporting Lizbon'a kaptıran Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica, Portekiz Kupası finalinde yeşil beyazlı rakibine yenilerek bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sporting, Benfica'yı uzatmalarda 3-1 yenerek kupaya uzandı.

Jamor Ulusal Stadyumu'ndaki müsabakada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 47. dakikada Benfica'yı öne geçiren golünün asisti de milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

13. dakikada Benfica lehine olası bir penaltı VAR kararı ile iptal edilirken, 52. dakikada Benfica'nın bir golü yine VAR kararıyla iptal edildi. 90+10. dakikaya 1-0 yenik durumda giren Sporting, Viktor Gyökeres'in 90+11. dakikada penaltı atışından bulduğu gol ile maçı uzatmalara taşımayı başardı.

Uzatmalara iyi başlayan Sporting Lisbon, Danimarkalı forvet Conrad Harder'ın 99. dakikadaki golüyle ilk kez öne geçti. Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao, Sporting'e 120+1. dakikada 3-1'i getiren golü attı.

Finalin ardından Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Basın toplantısında hakem Luís Godinho'yu eleştiren Lage, Sporting futbolcusu Morten Hjulmand'a gösterilmeyen ikinci sarı kart ve VAR tarafından iptal edilen gollerine parmak bastı.

Bruno Lage, "Bir hedefinizi daha gerçekleştiremedikten sonra Benfica'da devam edebilecek durumda mısınız?" sorusunu ise "Asla bir sorun olmayacağım. Çözüm olmak, yardım etmek için buraya geldim. Bir sonraki adım başkanla konuşmak ve Benfica için neyin faydalı olacağını anlamak." yanıtını vererek istifa edebileceği konusunda açık kapı bıraktı.

Öte yandan milli futbolcular Kerem Artürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün final maçındaki performansları da Portekiz basınında gündem oldu. Abola gazetesi Orkun'u Benfica'nın en iyisi seçerken, Kerem için ise eleştirel yorumlarda bulundu.

"ORKUN KÖKÇÜ MAÇIN KADERİNİ BELİRLEYECEK ANLARDA BAŞROLDEYDİ"

Gazete, 7 puanla en yüksek notu verdiği Orkun Kökçü için "Güçlüydü. Ceza sahası dışından, çok güçlü bir sağ ayak vuruşuyla, tüm Sporting savunmasını şaşırtan, ustalıkla atılmış gol Türk milli futbolcu için eşsiz bir andı. O, sadece Kırmızılılar için bir figür değildi, aynı zamanda maçın kaderini belirleyecek anlarda da başrol oynadı. Fiziksel sorunlar nedeniyle oyundan erken çıkınca tüm takımı hareket ettirebilecek bir tedarik kaynağı ve oyun organizatöründen mahrum bıraktı. Sadece ritimleri yönetmek değil, aynı zamanda topu taşımak, oyunun tamamına çevresel bir bakış açısıyla bakmak... Onun çıkışıyla Benfica bunların hepsini, hatta çok daha fazlasını kaybetti. Sezon boyunca en net maçlarından biriydi" yorumunu yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN "KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ" ELEŞTİRİSİ

Haberde 5 puanla en düşük notlardan birini alan Kerem Aktürkoğlu için ise "Dikine oynadı ve sol kanatta her zaman derin oyunlar aradı ama topla çok az oynadı ve karar alma süreçlerinde çok az iddialıydı. Topun Eduardo Quaresma'ya (46) kaptırıldığı ve Sporting'in avantaj sağladığı an konsantrasyon eksikliğinin bir örneğiydi. Olumlu nokta? Kökçü'nun golünde etkili oldu ve vatandaşı adına mükemmel bir asist yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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