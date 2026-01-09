Süper Kupa'da final heyecanı yaşanacak. İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ortak basın toplantısında konuştu.

OKAN BURUK: GÜZEL BİR MAÇ OLSUN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim.

Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun."

"EN BÜYÜK DİLEĞİM..."

"Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu."

"Bu saatten sonra stat ve hava şartlarını konuşmaya gerek yok. Herkes maça hazır."

TRANSFER SÖZLERİ

"İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Önemli oyuncularımız var. Jakobs ve Osimhen Afrika Kupası'nda. Onun dışında Singo takımla değil. Transferde çalışmalarımız devam ediyor. Transfer çok elinizde olmuyor. Şampiyonlar Ligi maçlarında da bu oyuncuları oynatamayacağımız için, istediğimiz oyuncular için zamana ihtiyacımız var. Sıkı bir çalışma yapıyoruz. Hem maçlar oynayıp hem de transferle ilgili kararlar almamız gerekiyor. Yönetim kurulumuz çalışma içinde."

DOMENICO TEDESCO: SABIRSIZLANIYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz."

MAÇ SAATİNİN DEĞİŞMESİ...

"Bu durumu önemsemiyorum. Önemli olan şey değiştirebileceğimiz şeyler. Nerede oynayacağımıza etki edemeyiz. Hangi oyuncularla ve nasıl oynayacağımız benim için önemli. Gerisinin önemi yok."

GUENDOUZI SÖZLERİ

"İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Çok kolay ve net değil ne kadar oynayacağı. Kendisi ile konuşacağız ve karar vereceğiz. O hep kazanmak ister, winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi. Prime döneminde geldi, çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz. Nasıl oynayacağını göreceğiz, tek isteğimiz burada oynarken keyif alması."

"Bu sezon ilk maça bakacak olursanız, bence çok iyi ve güzel bir maçtı. İki takım da çok kaliteli. Rekabet iyidir. Rekabet olmasa, futbol ilginç olmaz. Derbi oynamayı ben de severim. Saygı da çok önemli. Onlara karşı ikinci derbimi oynamak için sabırsızlanıyorum."

MAURO ICARDI: YİNE KUPAYI İSTİYORUZ

"Finalle bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine kupayı almak istiyoruz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Bu kupa camia için çok önemli, kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Bence ilk 11'e ve kulübeye odaklanmalıyız. Bireysel performans önemli değil. Benim işim gol atmak, kaptan olmak da onur verici. Takıma ve gençlere de yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikte bir şeyler yaparsanız ödül kazanıyorsunuz."

ICARDI'DEN SKRINIAR İÇİN AÇIKLAMA

Mauro Icardi: "Milan Skriniar gerçekten büyük bir oyuncu. Onunla Inter'de oynama fırsatım oldu. Çok iyi bir savunmacı. Şimdi onu rakip takımda görüyorum. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ki tüm yeteneklerini ortaya koyabilsin. Onunla Inter'de güzel vakit geçirdik. Futbolun ötesinde harika bir ilişkimiz vardı. Bazı insanlar hayatında dost olarak kalır ve önemli olan da budur."

NELSON SEMEDO: FİNALE İYİ HAZIRLANDIK

"Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı iyi oynadık ve burayı hak ettik. Güzel bir maç olsun ve sadece futbol konuşulsun. Bu finale iyi hazırlandık. İyi transferler yaptık. Musaba çok iyi başladı. Mert ve Guendouzi de takımla çalıştı. Takıma yardımcı olacaklarını umuyorum. Umarım iyi maç olur, bu kulüp kupayı hak ediyor. 2014'ten sonra bu kupayı kazanmak istiyoruz, iyi de bir moral olur."