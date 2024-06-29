EURO 2024'te son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımımızın genç futbolcuları Bertuğ Yıldırım ve Ahmetcan Kaplan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AHMETCAN KAPLAN

"BU YAŞTA BURADA OLMAK ÇOK İYİ BİR TECRÜBE"

"Bu yaşta burada olmak çok iyi bir tecrübe. Bu yaşta burada olunca ileriki zamanda A Milli Takım'ın ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz."

"BİZ HER ZAMAN HAZIRIZ"

"Kendimi hazır hissediyorum. Forma şansı gelirse ağabeylerim gibi ben de elimden geleni yapacağım. Biz her zaman hazırız."

"HAKAN AĞABEYİN SAHİPLENİŞİ..."

"Hakan ağabeyin bir kaptandan çok takımı sahiplenişi röportajlarından da belli. Bizim çok iyi bir kurgumuz var. Tüm ağabeylerimiz bize yardımcı oluyor. Biz dışarıdan gelen her şeye karşı kulaklarımızı kapattık."

"AVRUPA'DA OLMAK GÜZEL"

"Avrupa'da olmak gerçekten güzel, beni mental olarak çok iyi bir yere taşıdı."

"AJAX SOSYAL MEDYA EKİBİYLE HER GÜN KONUŞUYORUZ"

"Ajax sosyal medya ekibiyle her gün konuşuyoruz. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz, Ajax bu konuda çok üst düzey. Sadece bana değil bütün oyuncular için paylaşım yapıyorlar."

"AVUSTURYA MAÇINA HAZIRIZ"

"Hoca bize zaten 'Avusturya'yı bekliyoruz' demişti. Onlardan alacağımız bir rövanş var. Zihinsel olarak son derece hazırız o maça."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Genç jenerasyondan çok yetenekli jenerasyon demek daha doğru bence. Elimizden geleni yapacağız ve milli takım formasının değerini iyi anlatacağız."

"EN KÖTÜ YARI FİNAL OYNARIZ"

"Maç maç bakıyoruz, bu maçı kazandıktan sonra en kötü yarı final oynayacağımızı düşünüyorum. Bunu yapacak bir potansiyele sahibiz."

BERTUĞ YILDIRIM

"TAM BİR KAPTAN KONUŞMASIYDI"



"Hakan Ağabey'in konuşması tam bir kaptan konuşmasıydı. Hakan Ağabey bir şeyleri aşmış bir insan. Biz kampta bir şeyler duyduğumuzda biraz etkileniyoruz, o da o yüzden baskıyı bizden alıp kendisine çekmek istedi. Avrupa'da oynayan oyuncularımızın en büyük avantajı fiziksel yapıları oluyor. Türkiye'de oynayan oyuncular da zaten büyük kulüplerde oynadığı için onlar da güçlü."

"İNANILMAZ BİR DESTEK GÖRÜYORUZ"



"İnanılmaz bir destek görüyoruz. Herkese 'Acaba şampiyon olsak ne olur?' diye düşündürtüyor bu destek. Ben sonuna kadar gidebileceğimizi ve final oynayabileceğimizi düşünüyorum."

UCU BUCAĞI OLMAYAN BİR JENERASYONUMUZ VAR



"Takımdaki ağabeylerimiz bize eşit şekilde davrandığı için takımdaki kimse kendini genç gibi hissetmiyorum. Ucu bucağı olmayan bir jenerasyonumuz var. Arda, Kenan, Semih..."

"RAKİBİMİZ AVUSTURYA OLUNCA..."



"Bu turnuvada kademe kademe hedef koyduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı ancak rakibimiz Avusturya olunca... Bir hazırlık maçından dolayı yaramız var. Bir tık da olsa intikam olarak görüyoruz bu maçı. Onlardan alınacak çok şeyimiz var. Herkes o maça çok motive."