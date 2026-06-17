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Spor

Final serisinde 3. randevu! Beşiktaş GAİN'in konuğu Fenerbahçe Beko

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
Final serisinde 3. randevu! Beşiktaş GAİN'in konuğu Fenerbahçe Beko
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup etti.

İkinci maçı taraftarı önünde 93-68 kazanan sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1 yaptı.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.

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