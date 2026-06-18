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  • Final serisinde 4. maç! Fenerbahçe Beko şampiyonluk için parkede olacak
Spor

Final serisinde 4. maç! Fenerbahçe Beko şampiyonluk için parkede olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşılaşacak. Seride 2-1 önde olan sarı lacivertli ekip maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Final serisinde 4. maç! Fenerbahçe Beko şampiyonluk için parkede olacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında Beşiktaş GAİN, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertliler, serinin 3. maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 82-71 yenerek durumu 2-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş GAİN ise yarınki karşılaşmayı kazanıp şampiyonluk umutlarını son maça taşımaya çalışacak.

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