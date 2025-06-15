Final serisinde program belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 82-75 mağlup ederek seride durumu 3-2 yaptı ve finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süpr Ligi'nin final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.

İşte iki takım arasındaki final programı:

17 Haziran Salı

Fenerbahçe-Beşiktaş

19 Haziran Perşembe

Fenerbahçe-Beşiktaş

21 Haziran Cumartesi

Beşiktaş-Fenerbahçe

23 Haziran Pazartesi

Beşiktaş-Fenerbahçe

25 Haziran Çarşamba (Gerekirse)

Fenerbahçe-Beşiktaş

27 Haziran Cuma (Gerekirse)

Fenerbahçe-Beşiktaş

29 Haziran Pazar (Gerekirse)

Beşiktaş-Fenerbahçe