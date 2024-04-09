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  • Final serisinin ilk randevusunda Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı devirdi
Spor

Final serisinin ilk randevusunda Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı devirdi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanacak final serisi bugün oynanan mücadeleyle başladı. Deplasman ekibi Fenerbahçe, rakibini 3-1 ile geçerek seride durumu 1-0'a getirmeyi başardı.

9 Nisan 2024 Salı 21:43 - Güncelleme:
Final serisinin ilk randevusunda Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı devirdi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Opet deplasmanda 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, final serisinde 1-0 öne geçti.

Beş maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 2. maç, 13 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.

1. SET SONUCU: ECZACIBAŞI DYNAVİT 22-25 FENERBAHÇE OPET

2. SET SONUCU: ECZACIBAŞI DYNAVİT 27-25 FENERBAHÇE OPET

3. SET SONUCU: ECZACIBAŞI DYNAVİT 23-25 FENERBAHÇE OPET

4. SET SONUCU: ECZACIBAŞI DYNAVİT 25-27 FENERBAHÇE OPET

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