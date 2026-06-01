Final yolunda kritik mücadele: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 08:51
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

Ligin normal sezonunu en üst sırada bitiren sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde Safiport Erokspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.

Normal sezonu 4. tamamlayan Anadolu Efes ise çeyrek final serisinde Türk Telekom'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final serisinde üç maç kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

