  • Finalde rakibini devirdi! Aryna Sabalenka üst üste 2. kez şampiyon oldu
ABD'de düzenlenen Miami Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Coco Gauff'u 2-1 mağlup eden Aryna Sabalenka, şampiyon oldu.

AA29 Mart 2026 Pazar 10:59
Miami Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde ABD'li Coco Gauff'u 2-1 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka, şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 turnuvasının finalinde dünya 1 numarası Sabalenka ile 4 numaralı seribaşı Gauff karşılaştı.

İki saat 9 dakika süren maçta rakibini 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Sabalenka, turnuvada üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Sabalenka, aynı yıl içinde ABD'deki iki Masters turnuvası Indian Wells ve Miami Açık'ı kazanarak "sunshine double" yaptı. Belaruslu raket, 2022'de iki turnuvayı da kazanan Polonyalı Iga Swiatek'ten sonra bunu başaran ilk tenisçi oldu.

Ayrıca Sabalenka, Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka ve Swiatek'in ardından bu başarıya ulaşan 5. kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
