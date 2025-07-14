2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi.
Metlife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere ekibi Chelsea 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Chelsea'ye kupayı getiren golleri, 22 ve 30. dakikalarda Cole Palmer, 43. dakikada ise İngiliz ekibinin yeni transferi Joao Pedro kaydetti.
Cole Palmer, Joao Pedro'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.
Mücadelnin 86. dakikasında Joao Neves, Marc Cucurella'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.