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Spor

Finale Palmer damgası! Chelsea kupayı kazandı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Londra ekibi maçtan 3-0 galip ayrıldı. Chelsea'nin gollerini Palmer (2) ve Joao Pedro kaydetti. PSG'de Joao Neves kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Haber Merkezi14 Temmuz 2025 Pazartesi 00:14 - Güncelleme:
Finale Palmer damgası! Chelsea kupayı kazandı
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi.

Metlife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere ekibi Chelsea 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Chelsea'ye kupayı getiren golleri, 22 ve 30. dakikalarda Cole Palmer, 43. dakikada ise İngiliz ekibinin yeni transferi Joao Pedro kaydetti.

Cole Palmer, Joao Pedro'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.

Mücadelnin 86. dakikasında Joao Neves, Marc Cucurella'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası
  • Chelsea
  • Paris Saint-Germain

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