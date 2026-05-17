  • Finalin ardından gözyaşlarını tutamadı! Cristiano Ronaldo hüngür hüngür ağladı
Finalin ardından gözyaşlarını tutamadı! Cristiano Ronaldo hüngür hüngür ağladı

Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Türk futbolcu Deniz Hümmet'in attığı golle Gamba Osaka'ya 1-0 yenilirken, Cristiano Ronaldo maçın ardından gözyaşlarına boğuldu.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 10:02
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2 final maçında Gamba Osaka 1-0mağlup oldu.

Mütevazı Japon takımı kupaya uzanırken, 135 milyon Euro değeri bulunan Suudi kulübünde ise büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Gamba Osaka'yı şampiyon yapan gol 30. dakikada Deniz Hümmet'ten geldi. Japon kulübü, bir dönem Çaykur Rizespor'da da forma giyen İsveç doğumlu Türk santrforun attığı golle ,Asya Şampiyonlar Ligi 2'de mutlu sona ulaşırken, 41 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ise son düdüğün ardından gözyaşlarını tutamadı.

Maç sonrası bir süre yedek kulübesinde oturan Ronaldo'nun üzüntüsü kameralara da yansıdı.

SUUDİ EKİBİNDE KUPASI YOK

2023 yılından beri Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi ekibinde henüz kupa kazanamadı.

AL NASSR PERFORMANSI

Portekizli futbolcu, Al Nassr'da 142 maça çıktı ve 121 gol atarken, 24 asist yaptı.

  • ronaldo
  • al nassr
  • Asya Şampiyonlar Ligi

