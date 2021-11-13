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Spor

Finlandiya, Bosna Hersek'i 3-1 ile geçti

Finlandiya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 7. maçında Bosna Hersek'i 3-1 mağlup ederek puanını 11'e yükseltirken, Bosna Hersek ise Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

13 Kasım 2021 Cumartesi 19:39 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 19:39
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 7. karşılaşmasında Bosna Hersek, Finlandiya'yı konuk etti.

Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Finlandiya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Forss, 51. dakikada Lod ve 73. dakikada O'Shaughnessy kaydetti. Bosna Hersek'in tek sayısı ise 69. dakikada Menalo'dan geldi.

Finlandiya'da Pukki, 25. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Finlandiya'da Raitala, 37. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bosna Hersek'te kaleci Sehic mücadelenin 90 dakikasında da sahada kalırken, Hadziahmetovic 56, Miralem Pjanic ise 66. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Finlandiya, 11 puana yükseldi. Bosna Hersek ise 7 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Finlandiya gelecek maçta Fransa'yı konuk edecek. Bosna Hersek ise Ukrayna'yı ağırlayacak.

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