Finlandiya, EuroBasket'te yarı finale yükseldi

Finlandiya, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı Gürcistan'ı 93-79 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 19:15 - Güncelleme:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale yükseldi.

Finlandiya, EuroBasket'te ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırdı. Finlandiya, Almanya-Slovenya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya)

Finlandiya: Little 3, Grandison 2, Valtonen 8, Jantunen 19, Markkanen 17, Salin 14, Nkamhoua 8, Maxhuni 15, Muurinen 7, Gustavson

Gürcistan: Baldwin 2, Sanadze 19, Shengelia 18, Mamukelashvili 22, Bitadze 14, Andronikashvili, Burjanadze 2, Shermadini 2, Ochkhikidze

1. Periyot: 28-15

Devre: 57-40

3. Periyot: 71-62

Diskalifiye: 36.47 Shengelia (Gürcistan)

