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Spor

Finlandiya evinde Karadağ'ı 2 golle devirdi

Finlandiya, Uluslar Ligi B Ligi'nde evinde konuk ettiği Karadağ'ı Joel Pohjanpalo'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

7 Haziran 2022 Salı 23:16 - Güncelleme:
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Uluslar Ligi B Ligi'nde Finlandiya sahasında Karadağ'ı konuk etti.

İskandinav ekibi 31. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 7 dakika sonra Finli yıldız bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünden başka gol sesi çıkmayınca Finlandiya sahadan galibiyetle ayrıldı ve 4 puanla zirveye yerleşti. Karadağ ise 3 puanda kaldı.

Süper Lig 'den düşen Çaykur Rizespor geçen sezon başında Pohjanpalo'yu, Alman ekibi Bayer Leverkusen'den bir sezonluğuna kiralamıştı. Tecrübeli oyuncu da 33 maçta 16 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.

27 yaşındaki forvetin ismi yine ekiplerimizle oldukça anılıyor.

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