Fiorentina 120+9'da finale yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında İsviçre temsilcisi Basel, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Fiorentina'yı bu kez St. Jakob-Park Stadı'nda ağırladı.

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yönettiği karşılaşmada, Fiorentina 35. ve 72. dakikalarda Nicolas Gonzalez'le, Basel ise 55. dakikada Muhammed Zeki Emduni'yle ağları sarstı ve müsabakadan 2-1 önde ayrılan İtalya ekibi mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Oyunun bu bölümünde 120+9'uncu dakikada Antonin Barak'ın golüyle skoru 3-1'e getiren Fiorentina turnuvada son iki takım arasına kaldı.