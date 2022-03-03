Fiorentina 90+1'de kendini vurdu

AA 3 Mart 2022 Perşembe 09:08 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 09:08

Futbolda İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, deplasmanda Fiorentina'yı 1-0 yendi.

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Juventus, 90+1. dakikada Fiorentinalı Lorenzo Venuti'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kupada yarı finalin diğer ayağında Milan ile Inter, salı günkü ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.

Çift maçlı eleme usulüne göre oynanan kupa yarı finalinde, rövanş müsabakaları daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak.

