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Spor

Fiorentina 90+1'de kendini vurdu

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, 90+1. dakikada Lorenzo Venuti'nin kendi kalesine attığı golle Fiorentina'yı 1-0 yendi.

AA3 Mart 2022 Perşembe 09:08 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 09:08
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Futbolda İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, deplasmanda Fiorentina'yı 1-0 yendi.

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Juventus, 90+1. dakikada Fiorentinalı Lorenzo Venuti'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kupada yarı finalin diğer ayağında Milan ile Inter, salı günkü ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.

Çift maçlı eleme usulüne göre oynanan kupa yarı finalinde, rövanş müsabakaları daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak.

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