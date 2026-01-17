İSTANBUL 6°C / 1°C
Spor

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso, hayatını kaybetti

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da kulüp başkanı Rocco Commisso, 76 yaşında hayatını kaybetti.

17 Ocak 2026 Cumartesi 12:01
Fiorentina Başkanı Rocco Commisso, hayatını kaybetti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'nın kulüp başkanı Rocco B. Commisso'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük bir acı ve kederle, Commisso ailesi, başkan Rocco B. Commisso'nun vefatını duyurur. Uzun süren bir tedavi sürecinin ardından sevgili başkanımız aramızdan ayrıldı ve bugün hepimiz onun vefatını yas tutarak anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Commisso'nun 7 yıl önce kulübü devralmasından sonra Fiorentina'nın kendisinin bir tutkusu haline geldiği belirtilerek, bugün Fiorentina'nın evi olarak anılan tesislerinin bulunduğu "Viola Park"ta adının sonsuza dek yaşayacağı kaydedildi.

76 yaşındaki İtalya doğumlu ABD vatandaşı ünlü iş insanı, tedavisi sebebiyle bir süredir ABD'de bulunuyor ve uzun seyahat yapamadığı için Fiorentina'nın maçlarına gelemiyordu.

Commisso'nun Ekim 2025'te ABD'nin New York kentinde bel fıtığı ve siyatik nedeniyle bir operasyon geçirdiği ve sonrasında bir daha Floransa'ya gelemediği basına yansıdı.

Fiorentina, başkan Commisso döneminde UEFA Konferans Ligi'nde 2023 ve 2024 yıllarında iki kez final oynarken, 2023'te de İtalya Kupası'nda finale kadar yükselmişti.

Commisso'nun vefat haberinin ardından Fiorentina taraftarları, Napoli, Roma, Parma ve Hellas Verona başta olmak üzere birçok kulüp ve İtalyan iş dünyasından pek çok isim, taziye mesajı paylaştı.

