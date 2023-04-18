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Spor

Fiorentina evinde Atalanta ile yenişemedi

Fiorentina, İtalya Serie A'nın 30. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

18 Nisan 2023 Salı 00:26 - Güncelleme:
Fiorentina evinde Atalanta ile yenişemedi
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İtalya Serie A'nın 30. hafta mücadelesinde Fiorentina, sahasında Atalanta'yı konuk etti.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı ve Fiorentina ile Atalanta puanları paylaştı.

Maçın 37. dakikasında Joakim Maehle'nin golüyle öne geçen Atalanta ilk yarıyı önde tamamladı. Atalanta Cabral'ın 56. dakikadaki penaltısıyla eşitliği yakalarken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından İtalya Serie A'da Atalanta 49, Fiorentina 42 puana yükseldi.

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