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Spor

Fiorentina galibiyet serisini 4 maça çıkardı

İtalya Serie A'nın 10. haftasında deplasmanda Genoa'ya konuk olan Fiorentina, rakibini Robin Gosens'in 72. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

31 Ekim 2024 Perşembe 23:28 - Güncelleme:
Fiorentina galibiyet serisini 4 maça çıkardı
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İtalya Serie A'nın 10. haftasında Genoa, Fiorentina'yı konuk etti.

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 72. dakikada Robin Gosens kaydetti.

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Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Fiorentina, puanını 19'a yükseltti. Bu sezon sadece 1 kez kazanan Genoa, galibiyet hasretini 8 maça çıkardı ve 6 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Serie A'da bir sonraki hafta Genoa, Parma'ya konuk olacak. Fiorentina ise deplasmanda Torino ile karşılaşacak.

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