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Spor

Fiorentina, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Cremonese ile 0-0 berabere kalan Fiorentina ilk maçta elde ettiği skor avantajı sayesinde yarı finale yükselerek Inter'in rakibi oldu.

AA28 Nisan 2023 Cuma 00:46 - Güncelleme:
Fiorentina, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi
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Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Cremonese ile 0-0 berabere kalan Fiorentina, ilk maçtaki skor avantajı sayesinde finale yükselen taraf oldu.

Fiorentina, yarı final ilk maçında deplasmanda 2-0 yendiği Cremonese'yi Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle 0-0 sonuçlandı.

Bu sonuçla Fiorentina, ilk maçta rakibini 2-0 yendiği için finale yükselen taraf oldu.

Fiorentina finalde, yarı finalin diğer ayağında Juventus'u eleyen Inter ile eşleşti.

Inter ile Fiorentina arasındaki final karşılaşması, 24 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İtalya Kupası'nın son şampiyonu olan Inter, daha önce 8 kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Müzesinde 6 İtalya Kupası bulunan Fiorentina ise bu kupayı en son 2000-2001 sezonunda kazanmıştı. Fiorentina, son olarak 2013-2014 sezonunda İtalya Kupası'nda finale yükselmiş ama o sezon finalde Napoli'ye kaybetmişti.

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