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Spor

Fiorentina, Jonathan Ikone'yi kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Jonathan Ikone'yi kadrosuna kattı.

31 Aralık 2021 Cuma 23:39 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 23:39
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Serie A ekiplerinden Fiorentina, Lille'de forma giyen Jonathan Ikone'yi kadrosuna kattı. Lille, Fransız futbolcunun transferi için Fiorentina ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Jonathan Ikone'nin transferi için Fiorentina ile anlaşma sağlandığı duyurulurken, futbolcunun 3 Ocak 2022'de İtalyan kulübüne resmi imzayı atacağı belirtildi.

2018 yılından beri Lille forması giyen 23 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Lille ile 25 maça çıkmış ve 2 gol, 2 asistlik performans göstermişti.

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