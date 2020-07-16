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Spor

Fiorentina, Mandzukic'e 3 yıllık sözleşme önerdi

İtalya Seri A'dan Fiorentina, Hırvat golcü Mandzukic'e 3 yıllık sözleşme önerdi. Mandzukic, mor menekşelere yakın.

16 Temmuz 2020 Perşembe 18:59 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 19:00
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Sezon ortasında Juventus ile yollarını ayırarak Al Duhail’in yolunu tutan ve sezon sonunun gelmesiyle birlikte Katar ekibinden de ayrılan 34 yaşındaki Mandzukic’e İtalya Serie A ekiplerinden yoğun ilgi var.

Fiorentina, Mandzukic’e 2+1 yıllık sözleşme önerirken, bu sürede oyuncuya senelik 3 milyon Euro ödemeyi teklif etti. Avrupa basınında yer alan habere göre Mandzukic’in bu teklife sıcak baktığı ancak diğer tekliflere de göz attığı kaydedildi.

Adı Süper Lig’den de birçok ekiple de anılan Mandzukic ile Inter’in de yakından ilgilendiği belirtildi.

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