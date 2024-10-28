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Spor

Fiorentina, Roma'yı dağıttı

İtalya Serie A 9. hafta maçında Fiorentina, sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'deki maçta kazanan 5-1'lik skorla Fiorentina oldu.

28 Ekim 2024 Pazartesi 01:44 - Güncelleme:
Fiorentina, Roma'yı dağıttı
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İtalya Serie A 9. hafta maçında Fiorentina, sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'deki maçta kazanan 5-1'lik skorla Fiorentina oldu.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 41. dakikalarda Moise Kean, 17. dakikada penaltıdan Lucas Beltran, 52. dakikada Edoardo Bove ve 71. dakikada kendi kalesine Mats Hummels attı. Roma'nın tek golü 39. dakikada Kouadio Kone'den geldi.

Roma'da Mario Hermoso, 65. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Fiorentina, 16 puana yükseldi. Arka arkaya ikinci yenilgisini alan Roma, 10 puanda kaldı.

Fiorentina, ligin bir sonraki haftasında Genoa deplasmanına gidecek. Roma, sahasında Torino ile karşı karşıya gelecek.

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