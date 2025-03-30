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Spor

Fiorentina tek golle kazandı

İtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Fiorentina, sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan maçta kazanan 1-0 ile Fiorentina oldu. Maçın tek golünü 45. dakikada Moise Kean attı.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 18:58 - Güncelleme:
Fiorentina tek golle kazandı
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İtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Fiorentina, sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan maçta kazanan 1-0 ile Fiorentina oldu.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Moise Kean attı.

Fiorentina'da Nicolo Zaniolo, 84. dakikada Kean yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Fiorentina, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 51'e yükseltti. Atalanta ise 58 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, Milan deplasmanına gidecek. Atalanta, sahasında Lazio'yu konuk edecek.

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