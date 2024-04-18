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Spor

Fiorentina uzatmalarda coştu, yarı final biletini kaptı!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında ilk maçı 0-0 sona eren Fiorentina ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, uzatmalarda maçı 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

18 Nisan 2024 Perşembe 22:34 - Güncelleme:
Fiorentina uzatmalarda coştu, yarı final biletini kaptı!
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Fiorentina, Konferans Ligi 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen ile karşılaştı.

Artemio Franchi'de oynanan ve uzatmalara giden maçı Fiorentina 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 92. dakikada Nicolas Gonzalez, 108. dakikada ise Cristiano Biraghi kaydetti.

Viktoria Plzen'de Cadu, 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fiorentina Konferans Ligi'nde adını yarı fianle yazdıran taraf oldu.

Fiorentina, yarı finalde Club Brugge - PAOK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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