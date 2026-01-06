Fiorentina'da Edin Dzeko belirsizliği: Ayrılık kapıda

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da Edin Dzeko'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Sky Sports'un haberine göre, sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Bosnalı golcüye yurt dışından teklifler olduğu ve tarafların ayrılık ihtimalini masaya yatırdığı öğrenildi.

Fiorentina yönetiminin, tecrübeli oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirdiği ve uygun şartların oluşması halinde ayrılığa onay verebileceği ifade ediliyor. Dzeko cephesinin de daha fazla süre alabileceği bir seçeneğe sıcak baktığı belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon lig ve kupada toplam 18 maça çıkan 39 yaşındaki forvet 2 gol kaydetti, Serie A'daki son 7 karşılaşmada ise sadece bir kez forma giyebildi.