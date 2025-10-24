Fenerbahçe sonrası İtalya'nın yolunu tutan Edin Dzeko, Fiorentina ile anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli santrfor, yeni takımında hocası Stefano Pioli ile atıştı.

MAÇ SONU KARŞILIKLI SÖZLER

Konferans Ligi'nde oynanan Rapid Wien maçı sonrası konuşan Edin Dzeko, "Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü daha fazlasını söylersem teknik direktör sinirleniyor. Bana göre, iki forvetle oynadığımızda hem birbirimize daha yakın oluyoruz hem de takım için önemli oluyoruz. Maç içinde zorlandığınızda uzun toplarda bile referans noktası olabiliyoruz. Ama karar teknik direktörün. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

HOCASINDAN CEVAP VERDİ

Edin Dzeko'nun bu açıklamalarına hocası Stefano Pioli de yanıt verdi. Pioli, "Bir denge bulmaya çalışıyoruz. Şu anda iki hücum oyuncusundan fazlasına gücümüz yetmiyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz dengeyle ilgili. Elbette ileride yedek bir forvet daha sahaya sürebiliriz ama zamanı değil. Dzeko güçlü bir oyuncu, ofisimin nerede olduğunu biliyor. Hazır olması gerekiyor çünkü takım içi hiyerarşi performanslara ve sonuçlara göre değişir" ifadelerini kullandı.