İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9516
  • EURO
    48,8151
  • ALTIN
    5552.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fiorentina'da Edin Dzeko krizi! Maç sonrası arka arkaya açıklamalar
Spor

Fiorentina'da Edin Dzeko krizi! Maç sonrası arka arkaya açıklamalar

Fenerbahçe sonrası İtalya'nın yolunu tutan Edin Dzeko, Fiorentina ile anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli santrfor, yeni takımında hocası Stefano Pioli ile bir sorun yaşıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Ekim 2025 Cuma 20:44 - Güncelleme:
Fiorentina'da Edin Dzeko krizi! Maç sonrası arka arkaya açıklamalar
ABONE OL

Fenerbahçe sonrası İtalya'nın yolunu tutan Edin Dzeko, Fiorentina ile anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli santrfor, yeni takımında hocası Stefano Pioli ile atıştı.

MAÇ SONU KARŞILIKLI SÖZLER

Konferans Ligi'nde oynanan Rapid Wien maçı sonrası konuşan Edin Dzeko, "Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü daha fazlasını söylersem teknik direktör sinirleniyor. Bana göre, iki forvetle oynadığımızda hem birbirimize daha yakın oluyoruz hem de takım için önemli oluyoruz. Maç içinde zorlandığınızda uzun toplarda bile referans noktası olabiliyoruz. Ama karar teknik direktörün. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

HOCASINDAN CEVAP VERDİ

Edin Dzeko'nun bu açıklamalarına hocası Stefano Pioli de yanıt verdi. Pioli, "Bir denge bulmaya çalışıyoruz. Şu anda iki hücum oyuncusundan fazlasına gücümüz yetmiyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz dengeyle ilgili. Elbette ileride yedek bir forvet daha sahaya sürebiliriz ama zamanı değil. Dzeko güçlü bir oyuncu, ofisimin nerede olduğunu biliyor. Hazır olması gerekiyor çünkü takım içi hiyerarşi performanslara ve sonuçlara göre değişir" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.