İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0506
  • EURO
    48,4316
  • ALTIN
    5429.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fiorentina'da Stefano Pioli dönemi sona eriyor
Spor

Fiorentina'da Stefano Pioli dönemi sona eriyor

İtalya Serie A'da 19. sırada yer alan Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ3 Kasım 2025 Pazartesi 16:46 - Güncelleme:
Fiorentina'da Stefano Pioli dönemi sona eriyor
ABONE OL

Serie A'da galibiyetle tanışamayan ve ligde son sıralarda yer alan Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Di Marzio'nun haberine göre İtalya Serie A ekibi Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, deneyimli çalıştırıcıyla ayrılık sürecinin detaylarını netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir araya gelen kulüp yönetimi, Lecce karşısında alınan mağlubiyetin ardından durum değerlendirmesi yaptı. Görüşmelerin ardından Pioli dönemi resmen sona erme noktasına geldi.

Bu sezon Serie A'da henüz hiç galibiyet alamayan Fiorentina, topladığı yalnızca 4 puanla ligde sondan ikinci sırada bulunuyor. Yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına hız verirken, takımın yeniden çıkışa geçmesi hedefleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.