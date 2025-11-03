Fiorentina'da Stefano Pioli dönemi sona eriyor

Serie A'da galibiyetle tanışamayan ve ligde son sıralarda yer alan Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Di Marzio'nun haberine göre İtalya Serie A ekibi Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, deneyimli çalıştırıcıyla ayrılık sürecinin detaylarını netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir araya gelen kulüp yönetimi, Lecce karşısında alınan mağlubiyetin ardından durum değerlendirmesi yaptı. Görüşmelerin ardından Pioli dönemi resmen sona erme noktasına geldi.

Bu sezon Serie A'da henüz hiç galibiyet alamayan Fiorentina, topladığı yalnızca 4 puanla ligde sondan ikinci sırada bulunuyor. Yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına hız verirken, takımın yeniden çıkışa geçmesi hedefleniyor.