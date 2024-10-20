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Spor

Fiorentina'dan bol gollü galibiyet

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Fiorentina, deplasmanda Lecce'yi 6-0 mağlup etti.

20 Ekim 2024 Pazar 18:10 - Güncelleme:
Fiorentina'dan bol gollü galibiyet
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İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Fiorentina, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Stadio Ettore Giardiniero Stadyumu'ndaki maçta Fiorentina sahadan 6-0'lık net bir skorla galip ayrıldı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 20 ve 45'te Danilo Cataldi, 34 ve 54'te Andrea Colpani, 61'de Lucas Beltran ile 72'de Fabiano Parisi kaydetti.

Fiorentina bu maçın ardından puanını 13'e yükseltti. Lecce, 5 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, Roma'yı konuk edecek. Lecce, Napoli deplasmanına gidecek.

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