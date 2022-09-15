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Spor

Fiorentina'dan ''Grande'' Terim'e anlamlı ziyaret

Fiorentina yöneticileri, İstanbul Başakşehir ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2.hafta maçı öncesi eski teknik direktörü Fatih Terim ile bir araya geldi.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'e konuk olacak Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Fatih Terim, Fiorentina CEO'su Joe Barone, Sportif Direktörü Daniele Pradè ve İletişim Direktörü Alessandro Ferrari ile tekne turuna çıktı.

Fiorentina tarihinde önemli bir yere sahip olan Fatih Terim, Fiorentinalı yetkililerce unutulmadı. İstanbul'a gelen yetkililer Fatih Terim ile hasret gidermeyi ihmal etmedi.

Fatih Terim 2000 yılında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fiorentina ile anlaşmıştı. Seri A'da pek fazla başarılı olamasa da hem büyük takımlara karşı gösterdiği performans hem de Coppa İtalia'da yakaladığı başarılar nedeniyle bir sonra ki durağı Milan olmuştu.

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