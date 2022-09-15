Fiorentina'dan ''Grande'' Terim'e anlamlı ziyaret

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'e konuk olacak Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Fatih Terim, Fiorentina CEO'su Joe Barone, Sportif Direktörü Daniele Pradè ve İletişim Direktörü Alessandro Ferrari ile tekne turuna çıktı.

Fiorentina tarihinde önemli bir yere sahip olan Fatih Terim, Fiorentinalı yetkililerce unutulmadı. İstanbul'a gelen yetkililer Fatih Terim ile hasret gidermeyi ihmal etmedi.

Fatih Terim 2000 yılında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fiorentina ile anlaşmıştı. Seri A'da pek fazla başarılı olamasa da hem büyük takımlara karşı gösterdiği performans hem de Coppa İtalia'da yakaladığı başarılar nedeniyle bir sonra ki durağı Milan olmuştu.