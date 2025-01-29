Fiorentina'dan Nicolo Zaniolo hamlesi

Galatasaray'dan Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan yeni bir talip çıktı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Sky'da yer alan habere göre, Fiorentina, Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin, Zaniolo'nun menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.

ZANIOLO YERİNE MALDINI

Atalanta'nın Monza'dan Daniel Maldini ilgilendiği ve Maldini için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Fiorentina'nın da bu durumu bildiği ve Atalanta'dan Zaniolo için harekete geçtiği aktarıldı.

IKONE YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Fiorentina'nın Zaniolo'yu, Jonathan Ikone yerine düşündüğü ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Atalanta'da bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Atalanta'nın Zaniolo için Galatasaray ile yaptığı anlaşmada satın alma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray'dan Zaniolo'nun Atalanta'ya transferi için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."