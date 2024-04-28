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Spor

Fiorentina'dan Sassuolo'ya farklı tarife

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Fiorentina, evinde konuk ettiği Sassuolo'yu 5-1 yendi.

28 Nisan 2024 Pazar 23:46 - Güncelleme:
Fiorentina'dan Sassuolo'ya farklı tarife
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İtalya Serie A 34. hafta karşılaşmasında Fiorentina ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Fiorentina Artemio Franchi Stadyumu'nda ağırladığı Sassuolo'yu 5-1 mağlup etti.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Riccardo Sotti, 54. dakikada Lucas Martínez Quarta, 58 ve 66. dakikalarda Nicolas Gonzalez ve 62. dakikada Antonin Barak, Sassuolo'nun tek golünü ise 57. dakikada Kristian Thorstvedt kaydetti.

Fiorentina bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltirken, Sassuolo ise 26 puanda kaldı.

Fiorentina bir sonraki karşılaşmasında Hellas Verona deplasmanına giderken, Sassuolo ise sahasında Inter'i konuk edecek.

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