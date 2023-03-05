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Spor

Fiorentina'dan Sivasspor'a gözdağı! Milan'ı devirdiler

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Fiorentina, konuk ettiği Milan'ı 2-1 yendi.

AA5 Mart 2023 Pazar 09:25 - Güncelleme:
Fiorentina'dan Sivasspor'a gözdağı! Milan'ı devirdiler
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Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Fiorentina, Serie A'da üst sıralarda yer alan Milan'ı ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında ev sahibi takım, 49. dakikada Nicolas Gonzales ile 1-0 öne geçti.

Fiorentina, 87. dakikada Luka Jovic ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Milan, 90+5. dakikada Theo Hernandez ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

Maçta başka gol olmayınca Fiorentina, Milan'ı 2-1 mağlup etti. Fiorentina, bu galibiyetle puanını 31 yaptı ve 12. basamağa çıktı. Milan ise haftayı puansız kapattı ve 47 puanla lider Napoli'nin 18 puan gerisinde 4. sırada kaldı.

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 9 Mart'ta Sivasspor'u konuk edecek.

Bu arada, Serie A'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta-Udinese: 0-0 ve Monza-Empoli: 2-1.

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