Fiorentina'nın yeni teknik direktörü açıklandı

Fiorentina'da, teknik direktörlük görevine Raffaele Palladino getirildi. Vincenzo İtaliano ile yollarını ayıran "Mor Menekşeler", Palladino ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"PALLADINO SAYISIZ TEKLİFE RAĞMEN BİZİ TERCİH ETTİ"

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso, 40 yaşındaki teknik adamın transferiyle ilgili olarak "Sezonun bitiminden birkaç gün sonra, gelecek sezonu mümkün olan en iyi şekilde planlamak amacıyla, Raffaele Palladino'yu yeni teknik direktörümüz olarak karşılayabildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Raffaele projemize güçlü bir şekilde inanıyor. Öyle ki, aldığı sayısız teklife rağmen bizi tercih etti. Onun coşkusu, azmi ve çalışmaya olan güçlü bağlılığı sayesinde hep birlikte önemli başarılar elde edebileceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

73 MAÇTA 26 GALİBİYET

2022'den beri Monza'yı çalıştıran 40 yaşındaki teknik adam, İtalyan takımının başında 73 maça çıktı. Palladino'yu bu karşılaşmalarda 26'şar galibiyet ve mağlubiyet ile 21 beraberlik elde etti.