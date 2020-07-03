İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Temmuz 2020 Cuma / 12 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8674
  • EURO
    7,7273
  • ALTIN
    392.398
  • BIST100
    115748
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Daniele De Rossi
Spor

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Daniele De Rossi

Roma'nın sembol isimlerinden Daniele De Rossi, teknik direktör oluyor. İtalyan efsane, Fiorentina'nın önümüzdeki sezon teknik direktörü olacak.

03 Temmuz 2020 Cuma 23:28 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 23:28
ABONE OL

Roma efsanesi Daniele De Rossi, kısa süre önce 19 yıllık aktif futbol kariyerini noktalama kararı almıştı. Roma'nın sembol isimlerinden olan, son olarak Boca Juniors forması giyen 36 yaşındaki futbol adamı, kramponlarını kariyerine antrenör olarak devam edecek.

Di Marzio'nun haberine göre; De Rossi, ilk antrenörlük deneyimini Fiorentina’da yaşayacak. Marzio, Giuseppe Iachini yönetiminde beklentilerin altında kalan Floransa ekibinin yeni sezonda takımı De Rossi'ye emanet edeceğini duyurdu.

BOCA JUNİORS MACERASI KISA SÜRDÜ

Profesyonelliğe adım attığı 2001’den 2019’a kadar Roma’da 616 maça çıkan De Rossi 63 gol kaydetmişti. İtalyan futbolcu, Roma formasıyla 2 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

2019 yazında Boca Juniors’a transfer olan De Rossi, uyluğundaki sakatlık yüzünden yalnızca 7 karşılaşmaya çıkabildi ve 1 gol kaydetmişti.

İtalya Milli Takımı’nda ise 117 kez görev yapan ve 21 gol atan De Rossi, 2006 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.