03 Temmuz 2020 Cuma 23:28 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 23:28

Roma efsanesi Daniele De Rossi, kısa süre önce 19 yıllık aktif futbol kariyerini noktalama kararı almıştı. Roma'nın sembol isimlerinden olan, son olarak Boca Juniors forması giyen 36 yaşındaki futbol adamı, kramponlarını kariyerine antrenör olarak devam edecek.

Di Marzio'nun haberine göre; De Rossi, ilk antrenörlük deneyimini Fiorentina’da yaşayacak. Marzio, Giuseppe Iachini yönetiminde beklentilerin altında kalan Floransa ekibinin yeni sezonda takımı De Rossi'ye emanet edeceğini duyurdu.

BOCA JUNİORS MACERASI KISA SÜRDÜ



Profesyonelliğe adım attığı 2001’den 2019’a kadar Roma’da 616 maça çıkan De Rossi 63 gol kaydetmişti. İtalyan futbolcu, Roma formasıyla 2 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

2019 yazında Boca Juniors’a transfer olan De Rossi, uyluğundaki sakatlık yüzünden yalnızca 7 karşılaşmaya çıkabildi ve 1 gol kaydetmişti.

İtalya Milli Takımı’nda ise 117 kez görev yapan ve 21 gol atan De Rossi, 2006 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı.