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Spor

Fiorentina'ya Sassuolo çelmesi!

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Fiorentina, konuk olduğu Sassuolo'ya 1-0 mağlup oldu.

7 Ocak 2024 Pazar 01:00 - Güncelleme:
Fiorentina'ya Sassuolo çelmesi!
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İtalya Serie A 19. hafta maçında Fiorentina, deplasmanda Sassuolo ile karşılaştı.

Mapei Stadium'da oynanan maçı Sassuolo 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada Andrea Pinamonti kaydetti.

Fiorentina'da Giacomo Bonaventura, 64. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Fiorentina ligde 5 maç sonra kaybederken, 5 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Alınan bu sonucun ardından Sassuolo puanını 19'a yükseltti. Fiorentina ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fiorentina, Udinese'yi konuk edecek. Sassuolo ise Juventus deplasmanına gidecek.

  • Fiorentina mağlubiyeti
  • Serie A
  • Sassuolo galibiyeti

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