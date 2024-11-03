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Spor

Fiorentina'ya tek gol yetti

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina, deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.

3 Kasım 2024 Pazar 19:48 - Güncelleme:
Fiorentina'ya tek gol yetti
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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina, deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico Grande Torino Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Fiorentina, sahadan. 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren tek golü 41'de Moise Kean kaydetti.

Emirhan İlkhan, sakatlığı sebebiyle kadroya giremedi.

Bu galbiyetle birlikte Fiorentiina, ligdeki puanını 22'ye çıkardı. Torino, 14 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, Hellas Verona'yı konuk edecek. Torino, Juventus deplasmanına gidecek.

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