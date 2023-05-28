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Spor

Fırat Arslan, rakibini nakavt etti

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, genç boksör İbrahim Yıldırım'ı nakavtla yendi.

IHA28 Mayıs 2023 Pazar 23:10 - Güncelleme:
Fırat Arslan, rakibini nakavt etti
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Almanya'nın Kara Ormanlar bölgesinde yer alan Willingen-Schwenningen şehrinin Helios Arenası'nda ringe çıkan eski dünya şampiyonu Fırat Arslan, genç boksör İbrahim Yıldırım, karşısında muhteşem bir zafere daha imza attı. Bugüne kadar çıktığı maçlardan 10'unu nakavt ile sonlandıran ve MMA kafes dövüşlerinde Avrupa şampiyonlukları bulunan İbrahim Yıldırım, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte rakibine hücum etti. Vurduğu sağlı sollu yumruklarla Fırat Arslan'a fırsat vermeyen Yıldırım'ın aldığı bir sol kroşe ile burnu kanamaya başlayınca, psikolojik olarak çöktüğü gözlendi. Bu durumu iyi değerlendiren tecrübeli boksör Fırat Arslan, karşı atağa geçti. Rakibine indirdiği yumruk şakağına rastlayınca İbrahim Yıldırım, nakavt olmaktan kurtulamadı.

"GENÇ YETENEKLERİMİZE İMKANLAR VERİYORUM"

Karşılaşmanın ardından bir açıklama yapan Fırat Arslan, asıl hedeflerinin bu yılın sonunda dünya şampiyonluk maçı yaparak yeniden dünyanın zirvesine Türk bayrağını dikmek olduğunu vurgulayarak, "Bu sırada ise genç yeteneklerimize kendilerini geliştirmeleri ve isimlerini dünya ringlerinde duyurabilmeleri için fırsatlar veriyorum. Karşılaşmanın ilk rauntta bitmesini istemezdim fakat bu bokstur her an her şey olabiliyor. Bazen çok ağır darbeler alıp tekrar diriliyor ve mücadeleye devam ediyorsun, bazen aynı şiddetteki bir yumrukla yıkılıp kalkamıyorsun" şekilde konuştu. Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz, ise WBA dünya sıralamasında beşinci sırada yer alan Fırat Arslan, için bu karşılaşmanın dünya şampiyonluk maçı öncesinde iyi bir sınav olduğunu vurgulayarak, "Kendimizi test etme imkanı bulduk ve yeniden dünyanın zirvesine hükmedebileceğimizi gördük" dedi.

  • Fırat Arslan
  • Boks
  • Nakavt

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