Spor

Fırat Aydınus: Futbolun ruhu kayboluyor

Eski hakem Fırat Aydınus, bazı hakemlerin pandemi döneminde amatör statüde oldukları sırada maç izlemek için bahis platformlarına hesap açtıklarını ancak bugün bu nedenle haksız şekilde suçlandıklarını söyledi.

IHA11 Kasım 2025 Salı 16:31 - Güncelleme:
FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Esenler Belediyesi'nin Aynen TV YouTube kanalında yayımlanan programa konuk oldu. Esenler Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Aydınus, Türk futbolunun gündemindeki hakemlik krizi, bahis skandalı, VAR sistemi ve hakemlere duyulan güven sorunu üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Birçok hakem zan altında kaldı"

Son dönemde futbol kamuoyunu sarsan bahis skandalına değinen Aydınus, sürecin yeterince şeffaf yürütülmediğini ifade etti. "Sadece hesap açmakla birçok hakem zan altında kaldı" diyen Aydınus, bazı hakemlerin pandemi döneminde amatör statüde oldukları sırada maç izlemek için bahis platformlarına hesap açtıklarını ancak bugün bu nedenle haksız şekilde suçlandıklarını belirtti.

Konunun yalnızca hakemlerle sınırlı tutulmasının futbolun diğer kirli alanlarını perdeleyeceğini vurgulayan Aydınus, "Eğer bu mesele sadece hakemlerle sınırlı kalırsa, futbolun diğer alanlarındaki kirli bölgeler temizlenmemiş olur. Bu durum adalet duygusunu zedeler" ifadelerini kullandı. Tecrübeli eski hakem, UEFA'nın da Türkiye'deki bahis olaylarıyla ilgili olarak tüm FIFA kokartlı hakemleri yazılı biçimde uyardığını açıkladı.

"Futbolun ruhu kayboluyor"

Türk hakemliğinde yaşanan genel sorunlara da değinen Aydınus, asıl problemin teknik veya tecrübe eksikliğinden değil, güven eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı. Aydınus, "Biz yabancı hakem ithal etmedik, güven ithal etmeye çalıştık. Asıl mesele, hakemlere duyulan güvensizliktir" dedi.

Programda ayrıca VAR sistemi üzerine de eleştirilerde bulunan eski hakem, teknolojinin futbolun doğasını değiştirdiğini belirterek, "VAR geldikten sonra hakemler, 'nasıl olsa VAR var' diyerek koşmayı, açı almayı bıraktı. Teknoloji ilerliyor ama futbolun ruhu kayboluyor" diye konuştu.

