18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4443
  • 6,119
  • 227.065
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF Hukuk Müşavirliği, Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir arasındaki maçı yöneten Fırat Aydınus ile yardımcısı Yusuf Bozdoğan'ı tedbirli olarak PFDK'ya sevk ettiğini açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF'ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

E-devlet üzerinden abonelik işlemleri yapılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul teknoloji devinin üssü oldu

İstanbul teknoloji devinin üssü oldu

Kadın ihracatçılara finansman müjdesi

Kadın ihracatçılara finansman müjdesi

Crew Dragon dünyaya döndü

Crew Dragon dünyaya döndü

Trump'ın kızının projesine bütçeden 100 milyon dolar

Trump'ın kızının projesine bütçeden 100 milyon dolar

Markar Esayan: Mesrob Mutafyan, Türkiye’nin evladıydı

Markar Esayan: Mesrob Mutafyan, Türkiye’nin evladıydı

İstifa restinde ilk raund Zarif'in

İstifa restinde ilk raund Zarif'in

Pentagon'un 'Size F-35'i vermeyebiliriz' tehdidine cevap verdi

Pentagon'un 'Size F-35'i vermeyebiliriz' tehdidine cevap verdi

'Millet bilse CHP’ye oy vermez'

'Millet bilse CHP’ye oy vermez'
 

POPÜLER HABERLER

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi: Mancınık sistemi kullanıyor

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi: Mancınık sistemi kullanıyor

Saçlarıyla fark yaratanlar, en garip saç stilleri

Saçlarıyla fark yaratanlar, en garip saç stilleri

Yıllar sonra bir ilk, Çin'e savaş gemisi gönderecekler

Yıllar sonra bir ilk, Çin'e savaş gemisi gönderecekler

Rusya, 3 milyar $ karşılığında nükleer denizaltısını kiraladı

Rusya, 3 milyar $ karşılığında nükleer denizaltısını kiraladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA