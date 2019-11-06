Trabzonspor - Göztepe maçında verdiği kararlarla büyük tartışmalara neden olan Fırat Aydınus, Süper Lig 2019-2020 sezonuna 2. haftada yönettiği Çaykur Rizespor - Sivasspor maçıyla başladı..

SİVASSPOR'UN PENALTISINI VERMEDİ

Çaykur Rizespor'un 2-1 kazandığı zorlu karşılaşmada Aydınus dikkat çeken kararlar vermişti.

Çaykur Rizespor'un oyunu 2-0 üstün götürdüğü sırada çok tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşanmıştı. Sol kanattan yapılan ortayı Yatabare arkaya çevirmiş, top Rizesporlu Dimitris Chatziisaias'ın eline çarpmasına rağmen Fırat Aydınus oyunu devam ettirmişti.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDA DA PENALTIYI VERMEMİŞTİ

Fırat Aydınus Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan ve 1-1 berabere biten zorlu karşılaşmada düdük çalmıştı.

Fırat Aydınus bu maçta Nwakaeme'nin Ozan ve Zanka'yı geçtikten sonra tam şut çekeceği sırada Zanka'nın arkadan müdahalesi ile yerde kalmış fakat hakem oyunu devam ettirmişti.

Aydınus bu maçta sağ kanattan yapılan ortada Trabzonsporlu futbolcu Pereira'nın dizinden seken top eline çarpmasına rağmen penaltıyı vermemişti.

1 HAFTA SONRA KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

Fırat Aydınus ligin 4'üncü haftasında ise adeta kendisiyle çelişti. Aydınus 2-2 biten Antalyaspor-Kayserispor maçında skandal bir karara imza attı.

Pereira'nın dizinden sekip eline çarpan topta penaltı noktasını göstermeyen hakem, Antalyasporlu Nazım'ın vücudundan sekip eline çarpan pozisyonda önce VAR'a gitti sonra penaltı noktasını gösterdi.

BAŞAKŞEHİR RİZESPOR'U 5-0'LA GEÇTİ

Fırat Aydınus'un skandal bir karar vermediği tek maç ise 6. hafta oynanan Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı olarak kayıtlara geçti. Başakşehir'in zorlu mücadeleyi 5-0'la geçtiği karşılaşmada bariz bir hataya rastlanmadı.

DENİZLİSPOR'UN PENALTISINI ES GEÇTİ

Fırat Aydınus 8. haftada oynana Denizlispor-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin penaltısını es geçmişti. Yeşil-siyahlı ekipte forma giyen Mustafa Yumlu, Zanka'nın arkadan müdahalesiyle yerde kalmış, fakat Fırat Aydınus oyunu devam ettirmişti.

Aydınus, Fenerbahçe'nin ikinci golünde de Emre'nin rakibinden toğpu çaldığı pozisyonda faulü es geçmiş ve oyunu devam ettirmişti.

Karşılaşmanın son dakikasında ise çok net bir pozisyonda Aydınus VAR'a bile gitmedi. Karşılaşmanın son bölümlerinde Mustafa Yumlu, Gustavo'nun diz darbesiyle yerde kaldı fakat bu pozisyonda da pyun devam etti.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Fırat Aydınus son olarak Trabzonspor-Göztepe maçında görev almıştı. Tecrübeli hakem bu maçta verdiği skandal kararlarla adeta bardağı taşırdı.

Aydınus, Göztepeli Jerome'nin Sosa'nın bileğine bastığı pozisyonda kırmızı kartı es geçti.

Titi'nin Sörloth'un ayağına bastığı pozisyonda da penaltı noktasını göstermeyen Aydınus'a büyük tepki gösterilmişti.

Bu karşılaşmanın ardından Trabzonspor sosyal medyada Trabzonspor aleyhinde yapılan görüntülerin yer aldığı bir video paylaşarak hem MHK'yi hem de TFF'yi göreve davet etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Fırat Aydınus'tan beklenmedik bir karar geldi.

Beyaz TV'nin haberine göre yaptığı skandal hatalarla ülke gündemine oturan Fırat Aydınus sezon sonunda düdüğünü asma kararı aldı.

(Fotomaç)