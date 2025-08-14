Fırat Gül: Şu an hem taktiksel hem de fiziksel olarak hazırız

Seza Çimento Elazığspor'da Erzurum kampı tamamlanmak üzere. Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, kamp süreçleri ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Takımın fiziksel olarak hazır olduğunu dile getiren Gül, transferler hakkında da değerlendirmeler yaptı.

Kamp sürecinin gayet verimli geçtiğini kaydeden Teknik Direktör Gül, "Takım olma yolunda çok ciddi bir mesafe kat ettik. Hem taktiksel, hem de fiziksel olarak şu an hazırız diyebilirim. Amasyaspor'la oynayacağımız son bir maçla birlikte oyuncularımızın süresini biraz daha uzatıp tam olarak lige hazır hale getirmek istiyoruz. İdeal kadromuza da artık yavaş yavaş karar vermemiz gerekiyor. Aldığımız hazırlık maçlarında bir problem yaşadık. Programa aldığımız bazı hazırlık maçları rakiplerin oynamamasından dolayı gerçekleşmedi. Başka rakipler de bulamadığımız için maç tarihlerini antrenman yaparak geçirdiğimiz günler oldu. Ancak biz her şeye rağmen mazeret üretmeden işimize devam ettik. Perşembe günü de son hazırlık maçımızı oynayıp kampı tamamlayarak pazartesi günü Elazığ'da buluşup lig haftasına girmiş olacağız. Elazığ'daki süreçle ilk maç olan Adana 01 FK maçına yüzde yüzümüzle hazır olacağız" şeklinde konuştu.

"ELAZIĞSPOR İÇİN EN DOĞRU İSİMLERE GİDİYORUZ"

Santrafor için bir transfere ihtiyaçları olduğunu kaydeden Fırat Gül, "Üst ligde beklentisi olduğumuz ve takımından çıkıp-çıkmayacağı belli olmayan bazı oyuncular var. Biz santrforu bugün de alabiliriz, yarın da alabiliriz, 2 tane de alabiliriz. Bunda bir problem yok ama bize şampiyonluk yolunda katkı sağlayacak oyuncuya ihtiyacımız var. Aynı anda oyun sistemimize de katkı sağlamaya uygun olması lazım. Elazığspor taraftarı hiç endişelenmesin biz Elazığspor için en doğru isimlere gidiyoruz, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Erzurum kampında yaşanan gelişmelerin ardından kamptan ayrılan ve takım bulması için izin verilen Muhammed Gönülaçar hakkında da görüşlerini bildiren Gül, Biz gerekli görüşmeyi yönetimimiz aracılığıyla yaptık. Herhangi bir problem yok, takım bulmasında da bir problem yok. O konuda da kendisine izin verdik. Zaten kamptan ayrılırken de izin verdik. Öyle kanlı bıçaklı ayrılık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.