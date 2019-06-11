Fırçayı uzatan Siamang özür diledi
İzlanda havalimanında Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang, özür diledi.
Belçikalı Corentin Siamang, "Amacım şaka yapmaktı, Türkiye'yi aşağılamak veya ırkçılık değildi" diyerek özür diledi
Corentin Siamang açıklamasını "En büyük Türkiye" diyerek bitirdi.
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