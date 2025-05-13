İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2025 Salı / 16 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8012
  • EURO
    43,1709
  • ALTIN
    4057.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fırtına Avrupa için sahaya çıkacak! Zorlu maçta rakip Galatasaray
Spor

Fırtına Avrupa için sahaya çıkacak! Zorlu maçta rakip Galatasaray

Avrupa kupalarına katılmaz hakkı elde etmek isteyen Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalindeki rakibi Galatasaray'ı mağlup etmek istiyor.

AA13 Mayıs 2025 Salı 11:02 - Güncelleme:
Fırtına Avrupa için sahaya çıkacak! Zorlu maçta rakip Galatasaray
ABONE OL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bordo-mavili takım, sarı-kırmızılı takım karşısında hem 10. Türkiye Kupası'nı kazanmaya hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeye çalışacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.