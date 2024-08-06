İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5961
  • EURO
    36,7195
  • ALTIN
    2608.71
  • BIST100
    10078.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fırtına Avrupa'da esiyor! Trabzonspor'da Abdullah Avcı etkisi
Spor

Fırtına Avrupa'da esiyor! Trabzonspor'da Abdullah Avcı etkisi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Avrupa maçlarından iyi sonuçlarla sahadan ayrıldı. Bordo-mavili ekip, deneyimli teknik adamla Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçı da kazandı. İşte detaylar...

AA6 Ağustos 2024 Salı 11:25 - Güncelleme:
Fırtına Avrupa'da esiyor! Trabzonspor'da Abdullah Avcı etkisi
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlara imza atıyor.

Bordo-mavililer, geçen sezon ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında da İsviçre ekibi Basel'i 1-0'lık sonuçla mağlup etti.

Bordo-mavililer Avcı yönetiminde bu sezon da Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında 2-0 galip gelerek 5 maçlık iç saha serisi yaptı.

8 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile 3-3 berabere kalırken son 16 turunda İtalya'nın Roma takımına 2-1 yenilerek bu süreçteki tek mağlubiyetini aldı.

Karadeniz ekibi, 2022-23 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kaldı.

TRABZON'DA 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 8 iç saha karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç
2021-22UEFAKonferans Ligi 3. elemeTrabzonspor-Molde3-3
2021-22UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma1-2
2022-23Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offTrabzonspor-Kopenhag0-0
2022-23UEFA Avrupa Ligi GrupTrabzonspor-Kızılyıldız2-1
2022-23UEFA Avrupa Ligi GrupTrabzonspor-Monaco4-0
2022-23UEFA Avrupa Ligi GrupTrabzonspor-Ferencvaros1-0
2022-23UEFA Konferans Ligi son 16 turuTrabzonspor-Basel1-0
2024-25UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuTrabzonspor-Ruzomberok1-0



Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.