UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlara imza atıyor.

Bordo-mavililer, geçen sezon ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında da İsviçre ekibi Basel'i 1-0'lık sonuçla mağlup etti.

Bordo-mavililer Avcı yönetiminde bu sezon da Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında 2-0 galip gelerek 5 maçlık iç saha serisi yaptı.

8 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET



Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile 3-3 berabere kalırken son 16 turunda İtalya'nın Roma takımına 2-1 yenilerek bu süreçteki tek mağlubiyetini aldı.

Karadeniz ekibi, 2022-23 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kaldı.

TRABZON'DA 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR



Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 8 iç saha karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Maç Sonuç 2021-22 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3 2021-22 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1-2 2022-23 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag 0-0 2022-23 UEFA Avrupa Ligi Grup Trabzonspor-Kızılyıldız 2-1 2022-23 UEFA Avrupa Ligi Grup Trabzonspor-Monaco 4-0 2022-23 UEFA Avrupa Ligi Grup Trabzonspor-Ferencvaros 1-0 2022-23 UEFA Konferans Ligi son 16 turu Trabzonspor-Basel 1-0 2024-25 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu Trabzonspor-Ruzomberok 1-0





