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Spor

Fırtına bir transferi daha açıkladı! Joaquin Fernandez Moreno, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Joaquin Fernandez Moreno transferini açıkladı. İspanyol oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyuran bordo-mavililer transferin maliyetini de duyurdu.

30 Haziran 2023 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Fırtına bir transferi daha açıkladı! Joaquin Fernandez Moreno, Trabzonspor'da
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Trabzonspor transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı ve Türkiye'ye getirdiği İspanyol stoper Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

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