30 Kasım 2025 Pazar
  • Fırtına esmeye devam ediyor! Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı
Spor

Fırtına esmeye devam ediyor! Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1'lik skorla kazanmasını bildi. İşte detaylar...

30 Kasım 2025 Pazar 09:07
Fırtına esmeye devam ediyor! Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı
Andre Onana 4 net pozisyonda gol izni vermedi.

Cezalı duruma düşen Olaigbe Göztepe maçında yok.

Konya'nın 85 ve 90+5'teki kafa vuruşları direkten döndü.

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Konyaspor oldu. İlk dakikalardan itibaren oyuna daha hakim olan ve organize ataklar geliştiren konuk ekip, 14. dakikada çalışmalarının meyvesini aldı. Andzouana'nın sert şutunda top Okay Yokuşlu'ya çarparak filelerle buluştu. Golün ardından Fırtına çabuk toparlandı, Konya kalesinde tehlike oluşturdu. 40. dakikada Muçi, kaleci Bahadır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Alper Akarsu beyaz noktayı gösterdi, gol kralı Onuachu hata yapmadı. İkinci yarıda Nijeryalı santrfor tekrardan sahne aldı, Mustafa'nın içeriye çevirdiği topu net bir vuruşla ağlara yolladı. 6 dakika sonra, geçen haftanın yıldızı Muçi bir kez daha parladı. Arnavut on numara, serbest vuruştan uzak köşeye harika bıraktı. Konyaspor, farkı indirmek için çabalasa da hem direği hem de Kamerunlu eldiven Onana'yı geçemedi. Trabzon, evinde geriye düştüğü maçtan 3 puan almayı bildi.

