Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Ev sahibi Trabzonspor maçı 3-1'lik skorla kazandı ve zirve yarışında bir 3 puanı daha hanesine yazdırmayı başardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Paul Onuachu, 47. ve 50. dakikalarda ise Chibuike Nwaiwu kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek sayısı, 28'de Verde'den geldi.

Bu sonuçla birlikte bordo mavili ekip, puanını 51 yaptı ve maç fazlasıyla liderle arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Ligde son sırada bulunan Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı.

FATİH TEKKE'DEN İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan Folcarelli'nin yerine Bouchouari'ye 11'de görev verdi. Genç teknik adam, savunmanın sağında ise Pina'yı yedek kulübesine çekerken Ozan Tufan'ın sahaya sürdü.

Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, 6 haftalık aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Bouchouari ,ligde en son 18 Ocak'ta deplasmanda oynanan Kocaelispor maçının ilk 11'inde yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Visca ve Folcarelli, dışında eksik oyuncu yer almadı.

ZUBKOV, 3 HAFTA SONRA KADRODA

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov, 3 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.

Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Ukraynalı oyuncu, yedek kulübesinde yer aldı.

TARAFTAR DESTEĞİNDEN YARARLANAMADI

Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında taraftar desteğini arkasında bulamadı.

En son Papara Park'ta oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bazı tribünlerdeki bordo-mavili taraftarların ceza almasının da etkisiyle maçı stadyumdan az sayıda seyirci takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Mladenovic'in uzun pasında, Babicka savunmadan kurtardığı topu Verde'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Onana yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ taraftan Ozan Tufan'ın ortasında, ceza alanı içindeki Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0.

28. dakikada Larsson'un pasında, araya girmek isteyen Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu Savic, kaleciye bırakmak isterken araya giren Verde, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

32. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Grbic topa sahip oldu.

35. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, Kranevitter'in yerine Berkay Özcan'ı sahaya sokmak istedi. Tabelada da değişiklik gösterilmesine rağmen oyuncu ısrarla sakatlığının olmadığını belirterek sahada kalmak isteyince değişiklik gerçekleşmedi.

37. dakikada ceza alanı içinde Oulai'nin şutunda kaleci Gbric, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

